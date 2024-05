1° Festival Cena Delas destaca arte feminina em Cascavel

Cascavel será o epicentro da expressão artística feminina com a realização do 1° Festival Cena Delas, que acontecerá de 5 a 8 de junho. O evento, uma iniciativa da Secretaria de Cultura de Cascavel, por meio da da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, oferece uma programação intensa de espetáculos teatrais gratuitos, assinados e executados exclusivamente por mulheres.

Idealizado pela Performer e Produtora Cultural Virginia Tostanowski, fundadora da Akasha Produções Culturais, o festival tem como objetivo celebrar e promover a dramaturgia feminina contemporânea no Paraná.

Durante quatro dias, o Centro Cultural Gilberto Mayer será palco de apresentações que destacam o talento e a diversidade das artistas paranaenses.

Os ingressos são gratuitos e limitados, e podem ser retirados pela plataforma Sympla – https://www.sympla.com.br/1-festival-cena-delas__2434833. Garanta o seu com antecedência para não perder essa oportunidade única de conferir espetáculos gratuitos que vão do drama à performance, todos explorando as múltiplas facetas do feminino.

Programação:

– 05 de Junho:

– 20h – Abertura com o espetáculo “PhiliAntígona” de Maia Piva (Cascavel/PR). Classificação indicativa: 10 anos.

– 06 de Junho:

– 20h – Performance “LIMBO” de Virginia Tostanowski (Cascavel/PR). Classificação indicativa: 16 anos.

– 20h40 – Palestra CENA DELAS: Um debate sobre Saúde Mental Feminina com a psicóloga Karine Alves (Cascavel/PR). Classificação indicativa: 16 anos.

– 07 de Junho:

– 20h – Espetáculo “Construindo Sonhos” de Mariane Yukari (Toledo/PR). Classificação indicativa: Livre.

– 08 de Junho:

– 20h – Encerramento com o espetáculo “Transitório” de Lysiane Baldo (Pontal do Paraná/PR). Classificação indicativa: 12 anos.

O Festival Cena Delas não é apenas um evento cultural, mas um espaço de reflexão e resistência, onde a arte serve de instrumento para a discussão sobre o papel e a representatividade das mulheres na sociedade. Este festival é um marco na valorização do potencial artístico, criativo e técnico das mulheres da cena teatral do interior do Paraná.

Serviço:

– Evento: 1° Festival Cena Delas

– Datas: 05, 06, 07 e 08 de junho de 2024

– Local: Centro Cultural Gilberto Mayer, Rua Duque de Caxias, 379 – Centro, Cascavel – PR

– Ingressos: Gratuitos, disponíveis no Sympla – https://www.sympla.com.br/1-festival-cena-delas__2434833

Fonte: Secom