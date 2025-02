UPAS e HUOP: Novo fluxo quer reduzir superlotação e acelerar fila de cirurgias

Cascavel - A superlotação de leitos das UPAS (Unidades de Pronto Atendimento) e do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) é um problema bastante antigo e debate de reuniões entre Estado e Município que sempre tentam amenizar a situação. O HUOP, sendo referência para mais de 2 milhões de pacientes da macrorregião, acaba tendo sempre o Pronto Socorro, que tem 33 leitos, com pelo menos o dobro de pacientes – além de uma grande lista de espera das UPAS.

Grande parte destes pacientes que fica aguardando uma cirurgia é para procedimentos de pequena e média complexidade e que, diante da entrada de mais pacientes com quadros de urgência e emergência, acaba esperando para conseguir operar e resolver o seu problema. Em setembro do ano passado, a agilidade de cirurgias eletivas ganhou um grande reforço com o Centro de Cirurgias Programadas, que funciona na estrutura que abrigaria a Ala de Queimados e que passou a fazer os procedimentos além do hospital, reduzindo assim a fila de espera que em alguns casos era de mais de três anos.

Nesta semana um novo passo foi dado e um acordo firmado entre a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), HUOP e Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), juntamente com a 10ª Regional foi definido um novo modelo de atendimento. Nos casos que são possíveis, o paciente será encaminhado direto ao Centro, aonde será avaliado por um médico e vai aguardar o seu procedimento em casa, reduzindo assim a espera por um leito e liberando o local para outros pacientes, ou seja, ele vai passar por uma avaliação completa e a realização dos exames necessários, mas não vai ocupar um leito.

“Temos avançado em diversas frentes no atendimento em saúde de toda a Região Oeste. São investimentos através de obras, custeio, ampliação de leitos e muito mais. Com essa iniciativa, estamos buscando reduzir o tempo de espera para os pacientes e promover uma gestão mais eficiente dos recursos hospitalares, beneficiando diretamente os cidadãos e fortalecendo a rede de saúde estadual”, avaliou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Modelo

De acordo com o diretor-geral do HUOP, Rafael Muniz de Oliveira, este é um modelo experimental para que haja uma liberação de pacientes que não precisam estar internados, mas que atualmente não recebem alta e ficam aguardando pela cirurgia. “Ele não vai sair da linha de cuidado, será avaliado e vai ter um dia e um horário agendado para fazer o seu procedimento, que neste caso, também será feito dentro do Centro”, explicou.