Toledo confirma primeira morte por dengue neste ano

Toledo - A Secretaria Municipal de Saúde de Toledo confirmou nesta quarta-feira (16) o primeiro óbito por dengue da cidade neste ano, de um idoso de 75 anos que tinha comorbidades, no qual os primeiros sintomas apareceram em 20 de março, sendo atendido pela rede municipal de saúde e dando entrada no hospital seis dias depois. No dia 28, foi transferido para um leito de UTI (Unidade Terapia Intensiva) e veio a óbito no dia 3 de abril.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Saúde, o Município está com 462 casos confirmados da doença, um crescimento de 4,76% em relação à semana passada. Este número pode ficar ainda maior, pois ainda tem 867 pessoas que aguardam o resultado do teste. Ao todo, 3.320 pessoas com sintomas da doença, como manchas avermelhadas na pele, dor abdominal, febre, dor no corpo, cansaço, entre outros, procuraram os serviços de saúde no atual ano epidemiológico. Além disso, existem três casos confirmados de Chikungunya.

De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde de Toledo, Junior Palma, a apuração envolvendo o primeiro óbito por dengue registrado em Toledo neste ano passou por um rigoroso processo de análise até sua confirmação, o que incluiu a análise de exames laboratoriais e avaliação detalhada dos prontuários médicos do paciente. “O exame realizado pelo Lacen [Laboratório Central do Estado] também testou positivo para dengue, e, após toda a análise, é fechado o caso para de fato confirmar a causa do óbito”, detalhou.