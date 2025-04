Surto de chikungunya: Novo boletim aponta quase 1 mil casos da doença em Cascavel

Cascavel - A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Cascavel divulgou ontem (3) mais um boletim de arboviroses da cidade que apontou um aumento de 175 casos de chikungunya, passando de 779 para 954 casos confirmados. Além disso, o número de casos de dengue também teve um aumento considerável, passando de 44 para 71 casos positivos na cidade que está com risco médio da doença, com 2,9% de índice de infestação.

A grande parte dos casos de chikungunya está concentrada na Região Norte da cidade, que é de onde os casos começaram a surgir. O bairro com maior número de casos é o Brasmadeira com 22 casos confirmados, 183 no Interlagos, 100 no Floresta, 97 no Brasília, 91 no Morumbi, 89 no Periollo e 52 no São Cristóvão. Somente estes bairros somam 840 casos da doença de toda a cidade, que tem casos em vários outros bairros.

Dor pode ser crônica

A médica da Vigilância Epidemiológica, Alana Caporal, alertou sobre os sintomas da chikungunya e sobre o risco da doença se tornar crônica. Segundo ela, os sinais e sintomas da chikungunya são muito parecidos com os da dengue que começa com febre, dor no corpo e dor de cabeça, mas que a diferença é a dor articular muito forte que pode se tornar crônica, por meses e anos, sendo que o paciente pode ter que tomar medicamento para o resto da vida. “Previna-se, cuide do seu entorno e do seu domicílio, o mosquito já tá resistente e sobrevive mesmo no frio”, reforçou.

Mosquito resistente

Segundo a Sesau, mesmo com a redução do índice existe uma grande preocupação, já que a condição climática de chuvas e altas temperaturas favorece a proliferação do mosquito. Eles alertam que é fundamental que a população redobre os cuidados, sendo necessária a faxina semanal, não deixando locais que possam acumular água, ou seja, é o momento propício para fazer a limpeza com água e sabão de todos os depósitos fixos, bebedouros de animais, vasos plantas, etc.