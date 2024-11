Saúde: Vacinas de febre amarela e tetravalente estarão disponíveis a partir de amanhã

A Secretaria de Saúde de Cascavel informa que recebeu 800 doses de vacina de febre amarela e 864 doses de tetravalente, que estavam em falta no Município, devido à ausência de repasse do Ministério da Saúde.

Então, atenção, pais e responsáveis: a partir desta terça-feira (12), as unidades do perímetro urbano iniciarão a aplicação nas crianças. As unidades de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, no entanto, nesta semana, em razão do feriado municipal do aniversário de Cascavel (14) e o da Proclamação da República (15), as unidades funcionarão até quarta-feira (13). O atendimento ocorre das 8h até 15 minutos antes do fechamento de cada unidade, sem intervalo para o almoço.

A distribuição das doses entre as USFs e UBSs está sendo realizada com base na utilização anterior. Por isso, neste momento, as unidades da área rural não receberão, uma vez que a procura é baixa nesses locais. Porém, assim que o Ministério da Saúde enviar mais doses, os imunizantes serão distribuídos nessas unidades.