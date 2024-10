Saúde promove capacitação de profissionais sobre Transtorno do Espectro Autista

Cerca de 200 profissionais da Atenção Primária e Especializada em saúde, da educação e de proteção social participaram nesta quinta-feira (3) em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, do curso de capacitação que tem como objetivo melhorar a abordagem ao Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) na região. A iniciativa fez parte do programa de formação permanente da Secretaria estadual da Saúde (Sesa).

“Sinais de Alerta para o Autismo” foi o tema debatido, com foco foi em estimulação precoce das crianças com TEA e no trabalho em equipe multiprofissional. As ações são norteadas pela Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência, vigente no Paraná. Os participantes tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades que contribuirão para aprimorar o atendimento à pessoa com TEA.

Além da palestra central, conduzida pela pediatra da Atenção Primária em Saúde (APS) de Marmeleiro, Luciane Martins, houve troca de experiências e debate. “Uma questão muito importante é a união da saúde, da escola e APAEs. Só fazendo um trabalho conjunto será possível a gente atender essas crianças da maneira que elas necessitam, da maneira correta”, ressaltou.

PROTOCOLO

O atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser feito em diferentes abordagens que visam melhorar a compreensão das características centrais do autismo, como dificuldades sociais, comunicação, limitações nas brincadeiras e interesses, controle de raiva, condutas agressivas.