Saúde de Foz ultrapassa marca de 2 milhões de atendimentos em 2024

Em 2024, a Secretaria registrou mais de 1,1 milhão de exames , sendo 1 milhão laboratoriais e 115 mil de imagem. Assim, para o secretário Ulisses, os números refletem o comprometimento da equipe em atender as necessidades da população. “Trabalhamos com seriedade e profissionalismo para cuidar de quem mais precisa”, destacou.

O secretário de Saúde , Ulisses Figueiredo, explicou que o alto volume reflete o uso do Sistema Único de Saúde ( SUS ) por moradores da tríplice fronteira. Segundo ele, a cidade recebe recursos para 285 mil habitantes, mas conta com mais de 450 mil cartões SUS ativos e atende uma população regional de mais de 1 milhão de pessoas.

Urgência e emergência

O relatório também analisou os 278.399 atendimentos em serviços de urgência e emergência. Destes:

168 mil (60%) foram classificados como pouco urgentes (verde),

foram classificados como pouco urgentes (verde), 77.631 (27%) como urgentes (amarelo),

como urgentes (amarelo), 7.281 (2,6%) como muito urgentes ou emergenciais.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Dr. Walter Cavalcante Barbosa, no Morumbi, e João Samek, no Jardim das Palmeiras, oferecem atendimento 24 horas. Além disso, a UPA Padre Ítalo Paternoster, inaugurada em 2020 na região do Porto Meira, reforça o serviço.

Melhorias na UPA Morumbi

A UPA Morumbi passou por reforma e ampliação, com investimento superior a R$ 950 mil. Portanto, entre as melhorias estão a troca da cobertura, uma nova sala de medicação, um consultório multifuncional e outras adequações.

Por fim, esses esforços mostram o compromisso de Foz do Iguaçu com uma saúde pública mais eficiente e acessível.

Fonte: PMFI