Saúde confirma 253 novos casos de dengue no Paraná

Alep e Hemepar fazem ação para incentivar doação de sangue

No próximo dia 3 de dezembro, a Assembleia Legislativa do Paraná, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), realizará uma importante ação de doação de sangue. Funcionários e colaboradores do Poder Legislativo poderão participar da iniciativa, que busca reforçar a importância desse gesto solidário. O anúncio foi feito pelo presidente […]