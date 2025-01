Perto da volta às aulas, Secretaria da Saúde reforça a importância da vacinação

– Hepatite B : é uma doença viral que afeta o fígado. É causada pelo vírus HBV. Indicação de 1 dose ao nascer, ainda na maternidade, e a continuidade do esquema vacinal será com a vacina pentavalente.

Ações de educação em saúde sobre imunização devem ser desenvolvidas e promovidas pelas escolas em conjunto com as secretarias de saúde locais, devendo ocorrer durante todo ano com intensificação nas campanhas voltadas a esse público.

“Iniciar o ano letivo com as vacinas em dia é uma grande conquista, já que o aluno estará mais protegido. É muito importante conscientizar e disseminar a informação para essas faixas etárias de que vacinas salvam, é uma forma de combater doenças evitáveis”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O documento determina que os alunos de até 18 anos devem apresentar obrigatoriamente a declaração de atualização vacinal no momento da matrícula ou rematrícula em todas as escolas do Paraná , incluindo a educação infantil, ensinos fundamental e médio.

Pensando não somente na segurança individual ou na comunidade escolar, e sim no bem-estar de todos, manter em dia com a vacinação dos alunos representa o cumprimento à Lei Estadual nº 19.534/2018 , regulamentada pela Instrução Normativa Conjunta nº 01/2018 – Seed/Sesa .

Paraná - A menos de 15 dias do início do ano letivo , a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recomenda aos pais e responsáveis a colocarem em dia a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes como forma de garantir proteção. A volta às aulas é caracterizada pelo aumento da circulação de viroses entre as crianças e o r etorno da convivência em ambientes fechados.

– Pneumocócica 10-valente: contra pneumococo, bactéria que causa pneumonia e meningite. São indicadas 2 doses aos 2 e 4 meses. Reforço aos 12 meses de idade.

– Rotavírus: contra diarreia e desidratação. Indicação é a primeira dose aos 2 meses de e a segunda dose aos 4 meses.

– Meningocócica C: contra o meningococo C, bactéria que causa meningite. Indicação de 2 doses, aos 3 e 5 meses de idade. Reforço aos 12 meses.

– Vacina Covid-19: protege contra as formas graves da infecção pelo SARS-CoV-2. Administrar a primeira dose aos 6 meses e a segunda aos 7 meses com a vacina do fabricante Spikevax (Moderna). Caso o esquema vacinal seja realizado com a vacina do fabricante Pfizer, aplicar a 3ª dose aos 9 meses. Crianças maiores de 5 anos que se enquadram nos grupos prioritários devem receber uma dose conforme esquema indicado pela unidade.

– Febre Amarela: protege contra a doença, indicação para criança 9 meses e reforço com 4 anos. Pessoas até 59 anos não vacinadas também têm direito a uma dose.

-Tríplice Viral: protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Administrar a primeira dose aos 12 meses. Completar o esquema de vacinação contra estas três doenças com a vacina tetraviral aos 15 meses (ou tríplice viral, mais a vacina contra a varicela).

– Varicela: protege contra catapora. Administrar uma dose aos 15 meses (se realizada com a tríplice viral) e aos 4 anos (pode ser utilizada vacina tetraviral se a varicela não estiver disponível).

– HPV: protege contra quatro tipos de papilomavírus humano, dois deles responsáveis por 90% das verrugas genitais e os outros dois pelo aparecimento de cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero. Indicação de uma única dose para meninas e meninos não vacinados, na faixa etária entre 9 a 14 anos de idade.

– Vacina meningocócica ACWY (conjugada): protege contra a meningite e outras infecções causadas pela bactéria meningococo. Adolescentes de 11 a 14 anos, administrar 1 dose.

– Dupla Adulto (dT): contra difteria e tétano. Indivíduos a partir de 7 anos, com esquema vacinal completo (3 doses) para difteria e tétano, administrar 1 dose a cada 10 anos após a última dose.

– dTpa: protege contra difteria, tétano e coqueluche. A vacinação com dTpa em gestantes tem por objetivo promover a imunização passiva (passagens de anticorpos por via transplacentária) do bebê contra a coqueluche, nos primeiros meses de vida, até que o esquema primário da criança possa ser iniciado com a vacina penta (aos 2 meses de vida). Ela também pode ser administrada no puerpério, o mais precocemente possível e até 45 dias pós-parto.

Fonte: AEN