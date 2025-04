Paraná já aplicou mais de 860 mil doses da vacina contra a gripe

Curitiba - Novo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostra que até o início desta terça-feira (29) foram aplicadas 864.353 doses de vacina contra a gripe. Este ano, o Paraná iniciou a Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza de forma antecipada, em 1.º de abril. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% do grupo prioritário, que somam 4,9 milhões de pessoas no Paraná.

Até agora o Estado já recebeu e distribuiu 2.968.000 doses aos 399 municípios. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, falou sobre a importância da imunização neste período. “A hora de vacinar é agora. Já recebemos quase três milhões de doses e distribuímos aos municípios, e estamos próximos da marca de um milhão de doses aplicadas. Vacinar antes do inverno para garantir proteção quando o frio chegar”, disse.

Entre os grupos prioritários estão crianças de seis meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais, gestantes, profissionais de saúde, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua, integrantes das forças de segurança e de salvamento, e militares das Forças Armadas.

Também estão incluídos indivíduos com doenças crônicas ou condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e de longo curso, portuários, funcionários do sistema penitenciário e a população privada de liberdade, incluindo jovens sob medidas socioeducativas entre 12 e 21 anos.