Palestra sobre desafios na gestão de hospitais abre o Cascavel Health Summit

Na tarde desta sexta-feira (18), teve início o Cascavel Health Summit, um evento inédito realizado na Associação Comercial e Industrial de Cascavel (Acic), com duração até o sábado, 19 de outubro. O objetivo principal do encontro é promover reflexões sobre o potencial de Cascavel como um importante polo na área da saúde.

Cascavel em destaque no cenário de saúde

Antes da abertura oficial do evento, Tomaz Tanaka, vice-presidente de Assuntos de Saúde, concedeu entrevista ao jornal O Paraná e falou sobre o crescente destaque de Cascavel no setor de saúde. Segundo Tanaka, a cidade tem se consolidado como uma referência em procedimentos médicos de alta qualidade a custos acessíveis. Assista no vídeo abaixo:

O médico mencionou o caso de um paciente espanhol que veio a Cascavel em busca de um tratamento médico que custava R$ 30 mil na cidade, enquanto na Espanha o mesmo procedimento chegaria a 30 mil euros (cerca de R$ 200 mil). Tanaka destacou também que a ampliação e modernização do aeroporto de Cascavel, com voos mais confortáveis e aviões maiores, tem facilitado o acesso à cidade e contribuído para fortalecer seu papel como um centro de saúde regional.

Programação do evento

O Cascavel Health Summit teve sua primeira palestra às 14h desta sexta-feira, com o tema “Desafios e oportunidades para a gestão de clínicas e hospitais”. Em seguida, o assunto abordado foi “Marketing digital para a área médica: como atrair mais pacientes”. A programação continuou com a apresentação de cases de sucesso, mostrando práticas que têm gerado bons resultados no setor.

À noite, a partir das 18h30, ocorrerá a cerimônia oficial de abertura, seguida da apresentação de dados sobre a estrutura de Cascavel para recepção de pacientes. Logo após, o doutor Eugenio Mussak fará a palestra magna sobre o tema “Compromisso com a excelência”. Para encerrar a noite, a jornalista Soraia David apresentará uma “Linha do tempo da saúde”, mostrando a evolução do setor no município.