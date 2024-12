Pacientes internados no HUOP recebem presentes de Natal

Cascavel – O Natal de muitas crianças internadas no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) em Cascavel vai ser um pouco mais divertido e esperançoso neste ano. Isso porque o Hospital já contou com doações de mais de 700 brinquedos para os pequenos internados em vários setores, das enfermarias à UTI Pediátrica.

As doações, só foram possíveis graças a um esforço conjunto de várias instituições parceiras do HUOP, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, Serviço Social do Comércio (SESC), Rede Paranaense de Comunicação (RPC), Cáritas Arquidiocesana de Cascavel, Nova Igreja Batista, estudantes, professores, servidores entre outros.

Algumas das ações desenvolvidas nesse período foram a presença do Papai Noel da PRF que passou por diversas alas do Hospital distribuindo doces e presentes, doação de kits com diversas peças de enxoval para os bebês recém-nascidos na Instituição feita pela equipe da Cáritas Arquidiocesana de Cascavel e a visita dos estudantes de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), no projeto Fada dos Dentes na ala pediátrica do hospital e o tradicional Natal da equipe do Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Crânio Faciais (CEAPAC). O número de atividades deve aumentar com a chegada do bom velhinho do Corpo de Bombeiros de Cascavel e a colocação de enfeites na árvore de Natal.

A Assistente Social da ala pediátrica do HUOP, Daniela Prochnow, menciona que a equipe multiprofissional da pediatria sempre pensa no bem-estar das crianças internadas, tanto na saúde física, quanto mental e emocional. “Sabemos que o internamento hospitalar nunca é fácil, mas em datas comemorativas como o Natal, que é uma data em geral comemorada em família, parece que o peso do internamento fica ainda maior. Pensando nisso, buscamos todos os anos organizar atividades recreativas para as crianças e acompanhantes da pediatria. Organizamos atividades diferentes uma semana antes do Natal no intuito de trazer o espírito natalino para dentro do hospital e assim colaborar para um internamento mais leve, visando colaborar no bem-estar emocional das crianças e consequentemente na melhora clínica dos pacientes internados e seus acompanhantes”, expõe.