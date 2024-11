Novembro Azul: Cuidado integral à saúde dos homens é foco da campanha estadual

Um levantamento recente feito pela Sesa mostrou quais os atendimentos mais procurados pelos homens na Atenção Primária à Saúde. De acordo com o Sisab (Sistema de informação da Atenção Básica), que concentra os dados dos municípios da APS, de janeiro a setembro deste ano foram realizados 1.401.554 atendimentos com a condição avaliada hipertensão arterial, 718.200 para diabetes, 529.799 para saúde mental e 143.804 para tabagismo.

A testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis pode ser feita nas UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) e Centros de Testagem e Aconselhamento . O SUS disponibiliza gratuitamente os testes para HIV, sífilis e hepatites B e C e o resultado fica pronto em, no máximo, 30 minutos. Os diagnósticos também podem ser realizados por meio de exames laboratoriais. Os testes rápidos têm uma taxa de acerto de mais de 95%. A pessoa que tiver o resultado positivo para alguma IST será encaminhada para testes complementares e tratamento.

Além disso, a iniciativa visa expandir o conhecimento sobre as ações disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde) em relação à saúde sexual e reprodutiva dos homens, tais como a disponibilização de testes rápidos para investigação de infecções sexualmente transmissíveis e o acesso ao planejamento familiar e reprodutivo.

Nestes primeiros dias do mês que recebe a cor azul, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) promove a campanha Novembro Azul que neste ano segue a mesma linha do Ministério da Saúde que traz como eixo norteador a Saúde Sexual e Reprodutiva, na perspectiva do cuidado integral à saúde do homem. Neste ano, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem está completando 15 anos.

Na sequência aparecem os atendimentos nas situações de obesidade (62.031), alcoolismo (61.221) e saúde sexual e reprodutiva (27.787).

O Estado tem uma alta mortalidade masculina relacionada às doenças crônicas, sendo que as doenças cardiovasculares, respiratórias, diabetes e câncer estão entre as principais causas, sendo o câncer de pulmão frequentemente associado ao tabagismo. Em 2023, no Paraná, na faixa etária de 20 a 59 anos, 55,7% das mortes foram de homens e 44,3% de mulheres.

Em Cascavel

De acordo com o secretário municipal de Saúde de Cascavel, Miroslau Bailak, neste mês terá uma atenção especial aos homens, que são um pouco mais relapsos neste tipo de cuidado, em todas as 47 unidades de saúde, seguindo como as ações para as mulheres no Outubro Rosa. “Orientamos que os homens procurem uma das unidades de saúde, a mais próxima de casa, e veja o que precisa ser feito, não apenas do câncer de próstata, mas de todos os tipos de exames”, disse.

Segundo Bailak, é importante analisar todos os tipos de assuntos e que temos problemas do uso exagerado de bebida alcoólica, uso de tóxicos e a saúde como um todo, cardiovascular, diabetes, hipertensão. “São avaliações importantes a serem feitas e que vão avaliar a saúde como um todo e se necessário fazer um exame de sangue ou outros tipos de exames importantes na avaliação médica”, descreveu.

Para ele, é importante os cuidados todo o ano, mas que neste mês é “obrigatória” a visita a unidade de saúde para o cuidado com a saúde. “Câncer de próstata e o câncer de pulmão, devido ao aumento do cigarro eletrônico, é bastante forte no público masculino, mas ainda a melhor saída é a prevenção e a melhor maneira é a consulta médica, pelo menos uma vez ao ano”, frisou. As ações serão realizadas dentro do horário de atendimento de cada unidade. “Quanto antes identificar qualquer tipo de problema de saúde, melhor é o resultado no tratamento”, complementou