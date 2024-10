Ministério da Saúde reconhece a falta de vacinas em ofício encaminhado à CNM

Para vacinas como tríplice viral, HA, HPV, Meningo ACWY, o Ministério prevê a regularização dos estoques para ainda este mês de outubro. Porém, a regularização do estoque para Varicela, Meningo C e Tetraviral está prevista apenas para o próximo ano. Quanto à febre amarela, ainda não há uma alternativa clara para evitar o desabastecimento. Já o imunizante contra a Covid-19 não foi dada uma previsão, pois a licitação está em andamento.

Ricardo Siqueira Campos, pai da pequena Manuela Gonzatto Campos, de 3 anos, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (9) para atualizar o estado de saúde da garotinha. Ele contou que Manuela está sob medicação e sobrevivendo com ajuda de aparelhos. A criança se afogou na manhã de ontem (8) ao cair numa piscina […]

A CNM, que tem atuado ativamente no diálogo federativo em busca de soluções para o aprimoramento das políticas públicas de saúde, com foco na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, destacou a importância do reconhecimento do Ministério em relação ao cenário apontado pela Confederação.

“Creio ter sido muito positivo esse retorno dado pelo Ministério, pois demonstra, em primeiro lugar, a compreensão sobre a realidade enfrentada na ponta, e, em segundo, a disposição para contornar a situação, que é extremamente urgente, já que expõe a população ao risco de retorno de doenças graves”, destacou o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.

Em falta

Segundo pesquisa, disponível na Biblioteca digital da CNM, realizada no mês passado pela entidade, existe um cenário de falta de imunizantes. Dados da pesquisa com amostragem de 2.415 Municípios apontam faltam vacinas para 64,7% principalmente dos imunizantes destinados às crianças. Alguns sinalizaram a falta de determinados imunizantes há mais de 30 dias, outros há mais de 90 dias.

Casos de meningite em Cascavel

Em resposta à solicitação de informações feita pela reportagem do jornal O Paraná, a secretaria municipal de comunicação informou que Cascavel registrou 40 casos de meningite em 2024, sendo que três deles levaram os pacientes a óbito – dois na faixa etária de 50 a 64 anos e 1 entre 35 e 49 anos. O relatório informa ainda que o maior número de casos é do tipo meningite bacteriana, com 20 notificações neste ano, seguida por 12 do tipo viral.