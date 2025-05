Médico é demitido após receitar ibuprofeno de 2 em 2 horas a paciente

SAÚDE

Dengue: Cascavel é uma das cidades que pode ter um centro de hidratação

Brasil - O Ministério da Saúde vai promover novas ações de enfrentamento à dengue e vai priorizar 312 municípios com alta transmissão da doença ou número de casos em ascensão. Cascavel e mais 27 municípios do Paraná estão na lista para receber as ações, que visam reduzir casos graves e óbitos. As equipes da Força Nacional do SUS estão […]