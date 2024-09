Mais 319 casos de dengue são registrados no Paraná

MODERNIDADE

O que achou do “busão” elétrico?

Os novos ônibus elétricos de Cascavel tem dado o que falar. Tem passageiros que aprovaram a modernidade, mas por outro lado, também tem quem não gostou. Com pouco mais de 4 semanas com a nova frota operando, a “inauguração” foi no dia 5 de agosto, com investimento de cerca de R$ 42 milhões em 15 […]