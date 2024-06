Junho Vermelho: Campanha busca incentivar as “doações de sangue”

Curitiba – A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) lançou a campanha “Paraná, terra de sangue bom” para, mais uma vez, incentivar as doações de sangue durante o Junho Vermelho, mês de conscientização sobre a importância da doação, que é no dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Durante o mês, as 23 unidades do Hemapar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná) reforçam a necessidade de mais doadores para manter os estoques de sangue que salvam centenas de vidas todos os dias.

O sangue que é doado atende uma rede de pelo menos 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos, distribuídos em todas as regiões do Estado. Eles correspondem a 93% dos leitos do SUS (Sistema Único de Saúde). “Queremos, primeiramente, agradecer a todos os doadores que ajudam a salvar centenas de vidas todos os dias no Paraná e continuar esse chamamento, pedindo que sigam doando sangue com frequência, incentivando amigos e familiares neste ato de amor e solidariedade com o próximo”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

No Hemocentro de Cascavel o estoque de sangue está dentro da normalidade, mas ainda são necessárias doações de sangue negativo, já que durante os próximos dias eles irão abastecer as agências transfusionais da região. A orientação para quem quiser doar é que faça o agendamento, contudo, em no caso de sangue “fator negativo” pode ir diretamente à unidade para doação que será atendido.

Doações

Somente neste ano, o Paraná registrou 83 mil doações de sangue. Durante todo o ano passado, foram mais de 187 mil. Cada bolsa de sangue de 450 ml produz até quatro hemocomponentes que são separados em hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado (plasma fresco congelado) e podem ajudar a salvar até quatro vidas. No mês passado, o Hemepar enviou 300 bolsas de sangue para ajudar o sistema de saúde do Rio Grande do Sul devido à calamidade pública por causa das enchentes.

Durante o mês várias ações, tanto na capital do estado quanto em todas as cidades sede do Paraná, estarão sendo promovidas. O sangue que é doado salva vidas de pessoas que passam por cirurgias, vítimas de acidentes de trânsito e outros traumas.

Quem pode doar?

Para poder doar é necessário ter entre 16 e 69 anos completos, sendo que os menores de idade necessitam de autorização e presença do responsável legal. Os homens podem doar a cada dois meses, ou seja, quatro vezes ao ano, já as mulheres, a cada três meses, num total de três doações ao ano. O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado e apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação).

A rede Hemepar ressalta que os doadores devem agendar a doação como forma de evitar filas e otimizar o estoque, sem que haja mais doações de um tipo sanguíneo e menos de outro.

Foto: AEN