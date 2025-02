Investimento da Itaipu permite melhorias no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu - Se, para as pessoas comuns, fazer reforma morando no imóvel já é um desafio, imagine fazer isso no centro cirúrgico de um hospital que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, e que a qualquer momento recebe pacientes para cirurgias de emergência, no sistema “portas abertas”.

Esse foi o desafio enfrentado nos últimos meses pela equipe do Hospital Padre Germano Lauck, para a conclusão de um convênio celebrado com a Itaipu Binacional e que se encontra em sua fase final. No total, foram investidos cerca de R$ 24 milhões para diversas melhorias, incluindo aquisição de veículos e computadores.

Melhorias

O principal investimento foi na instalação de um sistema de ar-condicionado central de última geração no setor cirúrgico. Diferentemente de equipamentos residenciais ou comerciais, o ar-condicionado de uma sala de cirurgia tem uma série de especificidades. A principal delas está na purificação do ar, para que não seja um fator de contaminação hospitalar.

Segundo a diretora do hospital, Ielita Santos, o equipamento melhora em muito a qualidade do atendimento à população e as condições de trabalho para os profissionais da saúde.

“Em uma cidade quente como Foz do Iguaçu, essa era uma necessidade muito grande. Agora, tantos os pacientes como a equipe estão muito melhor acolhidos”, afirmou.

Demanda

No centro cirúrgico, são realizadas cerca de 200 cirurgias eletivas por mês. Quanto às cirurgias emergenciais, não há uma estatística, uma vez que depende do número de acidentes de trânsito, operações policiais, entre outros. “Agora no Carnaval, por exemplo, é nossa alta temporada”, comentou Sérgio Boschi, encarregado das obras e manutenções no hospital.

Desafios

Segundo Boschi, a reforma apresentou inúmeros desafios para as equipes. Só para fazer a pintura do corredor que dá acesso ao centro cirúrgico já é necessário muito planejamento, além de flexibilidade para se adequar à entrada de novos pacientes e não atrapalhar o acesso às salas, já que, no atendimento às vítimas de trauma, cada segundo conta.