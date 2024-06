Inscrições para PSS do Consamu se encerram amanhã (4)

O Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste (CONSAMU) abriu um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratar profissionais em municípios da região oeste para atuação temporária.

As inscrições serão realizadas EXCLUSIVAMENTE VIA INTERNET, através do link: https://consamu.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&s=consamu&itd=16&g_id_assunto=14075 no período entre 08h00min do dia 21 de maio de 2024 e às 23h59min do dia 04 de junho de 2024, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Há vagas para o cargo de Enfermeiro; Farmacêutico, Médico; Motorista Socorrista (condutor de ambulância), Técnico em Enfermagem e Técnico em Farmácia.

A avaliação dos candidatos será feita pela comissão organizadora do processo, tendo como base a análise curricular de títulos e a experiência profissional.

Enfermeiro – Santa Helena

Farmacêutico – Cafelândia

Médicos 24h – Palotina e Marechal Cândido Rondon

Motorista Socorrista (condutor de ambulância) – Guaíra e Guaraniaçu

Técnico em Enfermagem – Toledo, Guaraniaçu, Santa Tereza do Oeste, Nova Aurora e Terra Roxa.

Técnico em Farmácia – Cafelândia

Fonte: Consamu