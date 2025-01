HUOP registra mais de 3 mil nascimentos em 2024

Cascavel - No silêncio acolhedor dos corredores, onde a luz suave encontra o choro delicado dos recém-nascidos, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) se tornou palco de momentos que celebram o início da vida. Em 2024, a unidade hospitalar registrou 3.654 nascimentos, consolidando seu papel como referência na assistência obstétrica na região Oeste do Paraná.

No Centro Obstétrico (CO) do HUOP mensalmente nascem aproximadamente 300 bebês; e são realizadas mais de 1.300 consultas, além de realizar diversos exames laboratoriais, de imagem e clínicos.

Para a Enfermeira Administrativa do Centro Obstétrico do HUOP, Nagmara Engel, o ano de 2024 foi marcada por mudanças importantes, entre elas está a migração para o novo prédio que, além de promover aumento da quantidade de leitos, promoveu um ambiente agradável e acolhedor para todas as gestantes usuárias do serviço.

“O setor dispõe atualmente de 9 quartos e 11 leitos de internação para gestantes em trabalho de parto, quase todos os quartos são suítes que permite ao casal/família privacidade e conforto, além disso, em um dos quartos dispomos de banheira com água quente, que além de promover um parto único, promove relaxamento e alívio da dor durante o período de trabalho de parto”.

Nagmara Engel, comenta ainda que o CO do HUOP tem a finalidade de oferecer atendimento obstétrico seguro e de qualidade. “Considerando o modelo de assistência humanístico, o qual tem como protagonista a mulher e seu filho em suas diversas necessidades”, conclui.