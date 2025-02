Hospital de Retaguarda recebe R$ 2 milhões para ampliar os atendimentos de ortopedia

O prefeito de Cascavel, Renato Silva disse que o valor é importante, assim como as obras e que, o processo de desenvolvimento só tende a crescer por meio da parceria entre Município e Estado. “ É um dever nosso e nós vamos cumprir nessa demanda, consolidando seu papel na rede de saúde do Oeste do Paraná ”, disse ele.

Há dois anos o Governo do Estado vem investindo na região para suprir a procura pelos serviços de saúde, incluindo obras na unidade. O Hospital de Retaguarda conta com 10 leitos de UTI ( Unidades de Terapia Intensiva ) e 50 leitos de enfermaria. Com a finalização da reforma terá três salas cirúrgicas, quatro salas de recuperação pós-anestésica e 24 leitos pré e pós-cirúrgicos.

Para o secretário de Saúde de Cascavel, Ali Haidar, o investimento contribui para a reorganização do atendimento hospitalar na rede municipal. Ele lembrou que existe em andamento um convênio com o Estado na construção do centro cirúrgico e dentro desse processo todo é necessário equipar o hospital, para que depois da estrutura pronta, iniciem as cirurgias para conseguir desafogar a demanda represada com relação às cirurgias ortopédicas de média complexidade e demais cirurgias.

O médico e diretor do Hospital, Lísias de Araújo Tomé, reforçou que o investimento é necessário, visto que o HUOP tem uma grande dificuldade, que é de atender todos os pacientes de baixa e média complexidade no setor de ortopedia e que será um reforço importante para a saúde da cidade. “Essas pequenas cirurgias ortopédicas acabam abarrotando os corredores e tirando vaga de uma cirurgia altamente complexa e, pensando nisso, vamos fazer aqui as cirurgias de baixa e média complexidade”, explicou.

Para Tomé, é imprescindível a ajuda do Estado pra equipar o centro cirúrgico já que o total para equipar os espaços é pelo menos R$ 6 milhões.

Nova estrutura

O Hospital está em obras desde o ano passado e vai receber, além de melhorias do prédio atual, uma nova estrutura de três andares, que depois de pronta vai melhorar o serviço dentro do hospital. A intenção, quando o hospital foi criado em 2020, era de diminuir a espera por leito hospitalar de pacientes que necessitavam de internamento nas UPA’s (Unidade de Pronto Atendimento), mas foi muito utilizado na pandemia da Covid-19 e no ano passado para a epidemia de dengue.