Governo viabiliza primeiro transplante de rim no Hospital do Câncer de Cascavel

Cascavel - Após uma ação conjunta entre o Sistema Estadual de Transplantes (SET) e a Casa Militar do Paraná, foi realizado na noite de terça-feira (7) o primeiro transplante de rim no Hospital do Câncer de Cascavel (Uopeccan). O procedimento beneficiou um homem de 51 anos, residente em Espigão Alto do Iguaçu, pertencente à 10ª Regional de Saúde. O paciente apresenta uma recuperação excelente, sem intercorrências após a cirurgia.

Transporte do Órgão com Segurança e Agilidade

O rim foi transportado de Curitiba para Cascavel em uma aeronave da Casa Militar, garantindo rapidez e segurança.

“Graças à atuação integrada do Governo do Estado e à agilidade da Central Estadual de Transplantes, conseguimos realizar o transporte de maneira eficiente e segura. Isso reflete o compromisso do Paraná com a humanização e excelência no atendimento à saúde pública”, destacou o secretário de Saúde, Beto Preto.

Paraná Líder em Transplantes de Órgãos

O Paraná reafirmou, em 2024, sua liderança nacional em doações e transplantes de órgãos, alcançando os melhores resultados em seis anos. Entre janeiro e setembro, o Estado registrou uma taxa de 42,8 doações por milhão de população (pmp), mais que o dobro da média nacional, que é de 20,3 pmp.

Ademais, outro destaque foi a menor taxa de recusa familiar do país, apenas 27%, resultado das eficientes campanhas de conscientização e do compromisso com a saúde pública.

Atualmente, 2.233 pacientes aguardam por um transplante de rim no Paraná. Até novembro do ano passado, o SET realizou 498 transplantes em todo o Estado, incluindo 23 procedimentos na Policlínica de Pato Branco, também habilitada para a Macrorregional Oeste.

Expansão da capacidade de atendimento

Com a realização do primeiro transplante de rim, a expectativa é que a Uopeccan amplie ainda mais sua capacidade, contribuindo para a redução da fila de transplantes e reforçando o Paraná como referência nacional.