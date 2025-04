Governo lança versão digital de caderneta de vacinação infantil

Brasília – O Ministério da Saúde lançou na quinta-feira (10) uma versão digital da caderneta de vacinação de crianças. A versão on-line do documento pode ser acessada por meio do aplicativo Meu SUS Digital. A impressa continuará a ser usada e válida em todo o território nacional. Segundo o órgão, a atualização foi idealizada para tornar mais acessível que pais obtenham informações a respeito da saúde de filhos ou de tutelados. Eles irão, por exemplo, receber alertas sobre vacinas atrasadas em seus aparelhos celulares.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o modelo on-line vai ajudar pais que costumam se esquecer do documento em postos de saúde. “‘Ih, esqueci a caderneta da criança’. Todo pai, toda mãe já passou por essa situação”, declarou.

Padilha ainda informou que, no aplicativo, além da vacina, terá dados da criança, orientações de consulta, evolução do crescimento, estatura e peso. Ele disse que o ministério já está em contato com clínicas particulares para certificar que essas unidades também efetuem a atualização do sistema vacinal com as doses que já foram aplicadas na rede privada.