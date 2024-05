Foz: Saúde amplia vacina contra gripe para pessoas acima de 6 meses

A partir desta quinta-feira (2), as 29 Unidades Básicas de Saúde de Foz do Iguaçu estarão ofertando a vacina contra Influenza para todos que ainda não foram imunizados e têm acima de seis meses de idade. A iniciativa visa ampliar a cobertura vacinal, proteger a população contra a gripe e contribuir para a prevenção de doenças respiratórias, especialmente neste momento de preocupação com a saúde pública do município.

A iniciativa atende às diretrizes do Ministério da Saúde que considerou o aumento de doenças respiratórias diante da proximidade do inverno. Com a ampliação do público, a Secretaria Municipal de Saúde busca garantir que mais pessoas tenham acesso à imunização contra a gripe e, com isso, minimizar o impacto do número crescente de pacientes que estão sobrecarregando os equipamentos da rede pública.

A imunização iniciou com os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes, pessoas com condições de saúde crônicas e profissionais da saúde, entre outros. A orientação expedida pelo MS para ampliação do público chega como um reforço para o município que se encontra em estado de emergência de dengue. A vacina contra influenza é uma medida preventiva para reduzir a incidência de gripe e evitar complicações decorrentes da doença.

Rose Meri da Rosa, secretária de Saúde, chama a atenção dos iguaçuenses quanto à importância da vacinação de todos e alertou para os horários de funcionamento das UBS. “Os imunizantes estão disponíveis em todas as UBS, mas apenas durante o horário normal de funcionamento”, esclareceu. Atualmente, quatro equipamentos estão atendendo no período noturno – das 19h às 22h. Esse horário é, prioritariamente, para casos sintomáticos de dengue.

“Esperamos que as pessoas se sensibilizem e tomem a vacina. Que procurem uma UBS próxima de suas casas, nos horários habituais de cada equipamento, e evitem a piora dos quadros gripais que podem congestionar ainda mais as unidades de saúde”, completou.

Nas últimas semanas, os casos de dengue e de doenças respiratórias têm sobrecarregado o sistema de saúde. Indistintamente, tanto as duas UPAs quanto as 29 unidades básicas e a UBS 24h Padre Ítalo estão registrando mais de 300 pacientes por dia em cada uma. Houve dias em que esses números ultrapassaram 500 atendimentos em menos de 24 horas.

Balanço

Até o dia 2 de abril, apenas 47,24% do público-alvo tomaram a vacina contra a gripe. Das 60.710 pessoas do grupo de risco, apenas 24.766 estão imunizadas. Os índices mais baixos foram registrados entre as crianças na faixa etária de 6 meses a menos de 6 anos (18,8%) e puérperas (14,72%). Os idosos – pessoas com 60 anos ou mais – estão com 34,9% de cobertura e as gestantes com 29,5%. O índice de vacinação contra dengue das crianças de 10 a 14 anos é de 35,97%.

