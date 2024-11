Estoque de vacinas de febre amarela é reforçado em Cascavel

A Secretaria de Saúde de Cascavel informa que recebeu 5 mil doses de vacina de febre amarela para ampliar o estoque do imunizante no Município.

As doses já estão sendo separadas e serão distribuídas para todas as unidades de saúde de Cascavel, tanto no perímetro urbano, como no rural. A aplicação, de fato, começará no período nesta quarta-feira (27), no período da tarde em todas as USFs e UBSs da cidade.

As unidades de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, sendo que a vacina é aplicada a partir das 8h até 15 minutos antes do fechamento de cada unidade, sem intervalo para o almoço.

A vacina de febre amarela é recomendada para crianças de 9 meses e um reforço aos 4 anos de idade. Para adultos, é uma dose na vida, podendo ser aplicada até 59 anos. Acima de 60 anos, fica a critério médico.