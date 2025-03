Endemias pede apoio da população para combater o mosquito da dengue em Toledo

Toledo - O Setor de Endemias tem intensificado suas ações de combate a dengue, indo além das rotinas de visitas e vistorias. Porém, a Secretaria Municipal da Saúde de Toledo (SMS) tem demonstrado grande preocupação com o avanço dos casos de dengue. Segundo o último Boletim da Dengue (de 29 de dezembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025), já são 1036 notificações. Destas, já foram confirmados 48 casos positivos no município. Outros 324 ainda aguardam o resultado.

O Centro e o Panorama I concentram o maior número de casos positivos da doença. Jardim Europa I e Vila Operária também ocupam a 3ª e 4ª posição. Os casos positivos estão distribuídos em 17 localidades diferentes da cidade, aumentando as chances de contaminação.

Segundo o coordenador do Setor de Endemias, Antonio José Sousa de Moraes, várias medidas padrão têm sido adotadas, como a recuperação de imóveis fechados. Estas ações são realizadas em horários diversificados. Além disso, há a entrega de material informativo durante a visita do agente e agendamento telefônico para visitas. Tudo visando otimizar o atendimento à população.

Denúncias

O Setor de Endemias preza pela resolutividade das denúncias e demandas recebidas via Ouvidoria do Município (156), Ouvidoria do SUS (3196-3024 e whatsapp 99973-6884). Isso demonstra a atenção às necessidades da população. Além disso, também é possível realizar o agendamento de visitas domiciliares direto com o setor (3196-3095 ou 99133-6391).

População

Com o aumento dos casos de dengue, a participação ativa da população é fundamental para complementar os esforços do Setor de Endemias. Além das ações já realizadas, espera-se que a população adote medidas de prevenção.

Eliminação de criadouros com atenção especial a locais que acumulam água parada, como vasos de plantas, pneus, garrafas, calhas, caixas d’água e piscinas são algumas das ações que podem colaborar. A vistoria semanal em casa e no quintal para identificar e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti também reforça as ações.