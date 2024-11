Em seis anos, Paraná registra aumento de 24,6% no número de estabelecimentos de saúde

A quantidade de estabelecimentos voltados à saúde aumentou no Paraná nos últimos anos. São novos hospitais, policlínicas, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) que reforçam a descentralização dos atendimentos, fazendo com que o paranaense possa ser atendido mais perto de sua casa. Em 2023, eram 31.109 estabelecimentos em todo o Estado, entre públicos (municipais/estaduais/federais) e privados, 24,6% a mais que o registrado em 2018 (24.958).

O aumento foi constatado na segunda edição do boletim Investimento em Foco, produzido pelo Centro Integrado de Gestão e Governança (CIG-PR), ligado à Casa Civil e com base em dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). O documento mostra que, de 2018 a 2023, 6.151 estabelecimentos de saúde foram abertos no Paraná.

Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, esta é uma área prioritária que necessita de investimentos constantes. “Na saúde não tem missão cumprida. É necessário investir sempre, modernizar, introduzir tecnologia e estrutura para o atendimento da população”, disse. “É o que estamos fazendo, com a abertura de novos hospitais, construção de Ambulatórios Médicos, tudo isso para garantir atendimento a todos os paranaenses.”

Os estabelecimentos de saúde envolvem, por exemplo, Unidade Básica de Saúde (UBS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Unidade de Vigilância em Saúde, Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar – Urgência / Emergência, hospitais, policlínicas, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), entre outros.

Somadas todas as categorias, a cidade que teve o maior aumento percentual no período foi Paranacity (500%), saindo de 4 em 2018 para 24 em 2023. Quinta do Sol, Catanduvas, Iretama, Corbélia e Esperança Nova também tiveram aumentos expressivos, entre 200% e 300%.

Em números absolutos, a variação foi maior em Curitiba, que registrou 1.011 estabelecimentos de saúde de todos os tipos a mais no período, chegando a 7.240 no total. Umuarama, Campo Mourão, Cascavel, Ponta Grossa, Londrina e Maringá também são destaques, com mais de 200 novas unidades cada uma, de todos os tipos.

NÚMEROS

Entre os destaques do avanço apontado no boletim está o crescimento no número de policlínicas no Paraná, que passou de 915 em 2018 para 1.317 em 2023, crescimento de 43,9%. O Governo do Estado está construindo em todas as regiões 14 Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), uma espécie de policlínica que reúne diversas especialidades em um mesmo local. Ivaiporã e União da Vitória são as cidades com as obras do AME mais adiantadas, com 74% e 70% de execução, respectivamente.

Já o número de clínicas e ambulatórios especializados passou de 2.563 para 3.600 no mesmo intervalo de tempo, aumento de 40,5%. E esse número deverá aumentar ainda mais com os dados de 2024. Somente na última segunda-feira (18), um centro médico com 25 clínicas de diversas especialidades foi inaugurado dentro de um shopping em Curitiba. O mesmo ocorreu em Cascavel, em que cerca de 15 clínicas entraram em operação após a inauguração de um shopping na cidade.

Outro tipo de estabelecimento de saúde que também teve crescimento acima dos 40% foi o de Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar, como ambulâncias e aeronaves para atendimento a pacientes. Foram 344 em 2023, ante 245 em 2018. O Estado tem buscado renovar a frota de veículos da Saúde nos últimos anos. Somente para o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram mais de 60 veículos adquiridos para renovação da frota, que conta com 95 unidades.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi expandido no Estado. Depois de 18 anos de operação, passou a estar disponível nos 399 municípios do Paraná em 2022. Atualmente são 79 ambulâncias avançadas, 228 ambulâncias básicas, 20 ambulâncias de reforço e cobertura de rodovia e seis aeronaves de asa rotativa, totalizando 333 veículos para atendimento à população, sendo 20 unidades com repasses exclusivos do Governo do Estado e 313 de forma tripartite.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) também tiveram importante ampliação, passando de 88 para 112 no período, avanço de 27,2%. Cidades como Palmas, Arapongas e Tapejara, por exemplo, receberam unidades com apoio do Governo do Estado.