Em cima de carro aberto, Paranhos discute com pacientes da UPA Brasília

No final da manhã desta segunda-feira (30), populares que aguardavam atendimento na UPA do Bairro Brasília, em Cascavel, ficaram revoltados com o comportamento do prefeito Leonaldo Paranhos.

Durante uma ação de campanha, Paranhos passou em frente à unidade de saúde em cima de um carro de som e, em tom de desdenho, fez um comentário sobre o atendimento na UPA. Ele disse que além de segunda, nos outros dias “misteriosamente” não há pacientes na unidade. Assista o vídeo abaixo:

As declarações causaram indignação entre os pacientes, que relataram que a fala do prefeito não condizia com a realidade. Uma das pessoas presentes confrontou Paranhos, apontando que ele afirmou haver seis médicos no local, quando, segundo os populares, não havia médicos suficientes para o atendimento.

Em resposta às reclamações, a reportagem entrou em contato com a Secretaria de Comunicação e de Saúde de Cascavel para esclarecer a real situação dos atendimentos na UPA. Veja a nota abaixo: