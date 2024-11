Dia do Doador de Sangue: Doações são primordiais para manter o bom estoque

Cascavel – Manter os estoques com um bom número de bolsas de todos os tipos de sangue é sempre um grande desafio para a rede Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná). Ontem, dia 25 de novembro, se comemorou o Dia Nacional do Doador de Sangue. O Hemepar reforçou a importância da doação de sangue e enalteceu o ato dos doadores, que de forma voluntária e altruísta ajudam a salvar vidas. A data foi instituída há 60 anos em homenagem à Associação Brasileira de Doadores Voluntários de Sangue.

Em alusão à data, o Hemepar também destacou que neste ano, as 23 unidades que formam a hemorrede no Paraná coletaram, ao todo – do começo do ano até agora, 19.058 bolsas a mais em relação ao mesmo período do ano passado, um aumento de 10%. Mesmo com o aumento, o fim do ano aumenta a preocupação de manter o estoque em dia. Isto porque com a chegada das festas, muitos doadores acabam deixando de doar.

De acordo com a assistente social do Hemocentro de Cascavel, Eliane Avancini, no fim de ano sempre tem uma queda significativa. As pessoas estão voltadas aos preparativos com viagens, com festas de fim de ano e nem sempre se lembram da doação. “Por isso pedimos que antes de viajar, venha fazer sua doação de sangue. A gente não sabe se amanhã ou depois pode ser eu, você ou alguém da minha família que precise. Então ter um estoque seguro de sangue é segurança para toda a sociedade”, frisou.

De acordo com a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) do Paraná, um dos motivos desse crescimento é a ampliação da quantidade de leitos do SUS (Sistema Único de Saúde) atendidos pela Hemorrede paranaense, que fornece hemocomponentes para 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos, distribuídos em todas as regiões. Eles correspondem a 93% dos leitos SUS do Estado. “O paranaense é generoso e comprovamos isso quando estamos com falta nos estoques”, disse o secretário estadual de Saúde, Beto Preto.