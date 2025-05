Dia D: Vacina contra a gripe estará liberada para ‘todo mundo’ neste sábado

Cascavel está com um estoque de 44 mil doses da vacina que é importante para a imunização nesta época do ano, em que aumenta a circulação do vírus e uma quantidade maior de pessoas ficam doentes, sendo que a vacina protege contra o agravamento da doença. A Sesa ( Secretaria de Estado da Saúde ) do Paraná está se preparando para atender cerca de 300 mil paranaenses neste sábado, dia de mobilização.

Cascavel - A Sesau ( Secretaria Municipal de Saúde ) de Cascavel anunciou nesta quinta-feira (8) que a vacina contra a gripe estará liberada para todos os cascavelenses acima de seis meses de idade exclusivamente neste sábado (10), no “ Dia D ” de imunização, que acontecerá em 46 unidades de saúde das 8h às 17h, sem intervalo para o almoço, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e a prevenção na cidade.

O sábado também será dia de multivacinação, sendo que as pessoas que tiverem alguma vacina em atraso pode aproveitar a oportunidade para se imunizar. Basta levar a carteirinha de vacinação que a equipe de profissionais faz a análise. Vacinas como covid, dengue, febre amarela, sarampo e entre outras do calendário de imunização estarão disponíveis. Segundo a Sesau, as unidades estão com o estoque de vacinas completo, sem nenhum imunizante em falta. Além disso, os municípios do Paraná estão autorizados a vacinar a população de 15 a 19 anos não vacinada contra o HPV, uma situação excepcional, uma vez que o habitual é de 9 a 14 anos.

Imunização

Até o momento, das quase 145 mil pessoas do grupo prioritário da imunização contra a gripe, apenas 23 mil se imunizaram, o que corresponde a 18,60% de cobertura, longe dos 90% preconizados pelo Ministério da Saúde. No ano passado, 13 pessoas morreram em Cascavel em decorrência da influenza, lembrando que o vírus do Covid-19 continua circulando e neste ano, quatro pessoas morreram em decorrência da doença.