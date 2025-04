Dengue: Cascavel é uma das cidades que pode ter um centro de hidratação

Cascavel - O Ministério da Saúde vai promover novas ações de enfrentamento à dengue e vai priorizar 312 municípios com alta transmissão da doença ou número de casos em ascensão. Cascavel e mais 27 municípios do Paraná estão na lista para receber as ações, que visam reduzir casos graves e óbitos. As equipes da Força Nacional do SUS estão preparadas para atender às cidades e apoiar na organização da assistência, com capacidade para instalar até 150 centros de hidratação.

Nesse contexto, também está o novo guia que possibilita enfermeiros indicarem exames e medicamentos nas emergências, garantindo assistência no menor tempo. Os 312 municípios prioritários estão divididos em 21 estados e até a primeira semana de abril, dados indicavam que 73% dos casos de dengue no Brasil estão concentrados em São Paulo, Minas Gerais e Paraná, com 86% dos óbitos. Considerando que o processo de transmissão da dengue é muito dinâmico, essa lista estará constantemente em revisão para a inclusão de mais cidades, se necessário.

Na lista de municípios que vão receber as ações estão ainda as cidades de Foz do Iguaçu e Toledo, que sempre têm uma grande quantidade de casos – inclusive Toledo já teve um óbito confirmado pela doença. Neste ano, o país registrou queda de 75% no número de casos e 83% nos óbitos por dengue quando comparado com o mesmo período no ano anterior. Até o momento, são 998,6 mil casos, em 2025, ante 4 milhões no ano anterior.

Quanto aos óbitos, há 634 confirmados diante dos 3,8 mil contabilizados no mesmo período do ano passado. A redução é resultado das ações coordenadas pelo Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios e a mobilização da população. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde intensifica as ações de vigilância, diagnóstico e assistência.

“Distribuímos seis milhões de testes rápidos, além de insumos para diagnóstico laboratorial e controle do vetor. Já foram realizados mais de 650 mil exames laboratoriais pelos LACENs, que são laboratórios estaduais apoiados pelo ministério. E onde houver necessidade, a Força Nacional do SUS será acionada”, explicou a secretária de vigilância em saúde e ambiente, Mariângela Simão.