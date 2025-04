Crianças poderão atualizar a carteirinha de vacinação dentro do ambiente escolar

Cascavel - A pandemia da Covid-19 demonstrou à toda população a importância de existir uma vacina para evitar o contágio de um vírus que pode trazer diversos malefícios à saúde, já que mesmo com o paciente tendo contato com o vírus, a gravidade do quadro é bem menor nos casos em que o paciente recebeu a vacina contra a doença. Mesmo assim, nos últimos anos “notícias falsas” acabaram colocando em “xeque” a qualidade e a eficácia das vacinas, que até então, não haviam sido questionadas e sempre tiveram uma boa adesão.

Com a queda de imunizações, doenças que já estavam praticamente erradicadas voltaram a ter casos confirmados e os órgãos de saúde passaram a ter que criar novas estratégias de vacinação, para conseguir retomar os índices, principalmente das crianças que dependem dos pais para levá-los até as unidades de saúde. Nesta segunda-feira (28), a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Cascavel iniciou a vacinação conhecida como extra-muro, que é quando os servidores da saúde vão até o público-alvo.

Campanha

A Campanha de Vacinação nas Escolas visa imunizar os mais de 45 mil alunos do Município até o dia 31 de maio. O trabalho envolverá 169 instituições de ensino, incluindo Cmeis, escolas municipais e colégios estaduais de todas as 47 unidades de saúde de Cascavel. Cada unidade de saúde organizará a imunização na área de abrangência, visando ampliar as coberturas vacinais e prevenir doenças imunopreveníveis em crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A ação contempla a aplicação de todas as vacinas do calendário, incluindo de influenza, febre amarela, Covid-19, HPV, além da atualização de imunizantes como pentavalente, DTP (tríplice bacteriana), poliomielite e pneumocócica 10. A vacinação será realizada dentro de cada unidade de ensino, mediante autorização dos pais ou responsáveis. As carteiras de vacinação serão avaliadas pelas equipes de saúde para identificar quais imunizantes devem ser aplicados em cada aluno.

Eficácia comprovada

Ana Carolina Rossin, coordenadora do PMI (Programa Municipal de Imunização) de Cascavel reforçou que a vacinação é um direito das crianças e adolescentes. “A imunização é comprovada cientificamente como proteção ao agravamento de doenças e, a campanha de vacinação nas escolas também contribui para que as famílias não precisem ir até uma unidade de saúde, mas os profissionais vão até as crianças, numa grande força-tarefa em nome da saúde pública”, intensificou.

Ela lembrou que desde o ano passado existe uma lei federal que instituiu a vacinação nas escolas públicas e que, por isso, está sendo realizada esta campanha que é uma parceria entre a saúde e educação. Será vacinada apenas a criança que tem um termo de consentimento para autorização dos pais e que esteja com as vacinas atrasadas. No caso dos pais que não autorizarem a vacinação na escola e que preferem procurar a unidade de saúde, a unidade também continua a vacinação de forma paralela.