Covid-19: Vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde a partir de hoje

Cascavel - Quem quer começar o ano com a vacinação em dia pode procurar, a partir desta terça-feira (21), uma das 47 unidades de saúde espalhadas pela cidade. A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Cascavel emitiu um alerta de que será retomada a vacinação do covid-19 depois da chegada de novas doses da vacina que foram repassadas pelo Ministério da Saúde. As doses são aplicadas a partir das 8h até 15 minutos antes do fechamento de cada unidade, sem intervalo para o almoço.

Ao todo, a Sesau recebeu um lote com 3.730 doses do imunizante, sendo 3 mil para o público adulto e 730 para as crianças de seis meses a menores de 5 anos. As vacinas foram encaminhadas pela Sesa (Secretaria Estadual de Saúde) que abasteceu durante a semana passada todos os Municípios, ao todo 60 mil doses da Pfizer Baby, destinada a bebês de seis meses até quatro anos, 11 meses e 29 dias e 50 mil doses do imunizante Zalika para a população acima de 12 anos, totalizando 110 mil doses.

Vacina para quem?

Atualmente a vacinação abrange crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos e gestantes como parte da vacinação de rotina. A população prioritária elegível são as com comorbidades, puérperas, imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, entre outros grupos prioritários.

Paraná

No Paraná, atualmente, a cobertura vacinal monovalente para as três doses é de 57,65%, e de 87,97% para as duas doses. Até 13/01 foram aplicadas 29.988.352 doses da vacina contra a Covid-19 monovalente. Em números absolutos, o Estado está em 5º lugar no País. De acordo com sistema Notifica Covid-19, o Paraná contabiliza neste início de ano 674 casos e três óbitos. As vacinas salvam vidas e protegem contra agravamento de doenças. É recomendado levar a carteirinha de vacinação para garantir que o documento seja atualizado.