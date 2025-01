Com recursos da Itaipu, hospital inaugura equipamento de radioterapia

Paraná - O Hospital da Providência, de Apucarana (PR), inaugurou no final de 2024 um equipamento de última geração para o Setor de Radioterapia. Adquiriu-se com investimento de R$ 3,1 milhões da Itaipu Binacional. A nova tecnologia, chamada de On-Board Imaging (OBI), vai elevar o padrão de cuidado oferecido aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Com ele se permite tratamentos comparáveis aos dos maiores centros de referência do País.

Além do OBI, a Binacional empregou no ano passado mais R$ 1,4 milhão para a aquisição de geradores de energia. Totalizou-se R$ 4,5 milhões em investimentos na unidade de saúde. O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, disse que a parceria reforça o papel do Hospital da Providência como referência em saúde pública na Região Norte do Estado, levando inovação e excelência ao atendimento oncológico.

“Melhorar a saúde pública e o atendimento aos pacientes, nos momentos de maior dificuldade, é garantir maior qualidade de vida às pessoas”, afirmou.

A diretora-geral do Hospital da Providência, irmã Geovana Ramos, ressaltou a importância do investimento da Itaipu para a instituição e seus pacientes.

“O Setor de Radioterapia foi fruto de muitos esforços e contribuições. Agradeço à equipe altamente qualificada que Deus nos concedeu para operar este equipamento, às irmãs e a todos os colaboradores do hospital. Este é um marco que demonstra nosso compromisso em oferecer o melhor para os pacientes do SUS”, declarou.

Para o diretor executivo do hospital, Guilherme Borges, a inauguração simboliza o resultado de um trabalho coletivo.