Cirurgia eletiva: HUOP alerta pacientes da fila de espera para atualizar o cadastro

Cascavel - A realização de uma cirurgia eletiva, que para muitos pacientes leva anos e até meses, pode demorar ainda mais por um problema simples de resolver: comunicação. A empresa que assumiu os serviços do Centro de Cirurgias Eletivas do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) está tendo dificuldades em encontrar os pacientes para agendar o procedimento, visto que muitos estão com o cadastro desatualizado.

De acordo com o diretor geral do HUOP, Rafael Muniz, todos os pacientes que estão na fila de espera por uma cirurgia e que ainda não foram chamados devem atualizar o seu cadastro para que a empresa possa fazer o contato e, dessa forma, agendar o procedimento, já que as informações são fundamentais para que o hospital possa organizar a fila e assegurar que as pessoas continuem na lista de espera.

Segundo Muniz, de setembro do ano – passado quando o Centro passou a funcionar – até agora, cerca de 1,8 mil pacientes já realizaram cirurgias eletivas na unidade hospitalar, porém centenas ainda aguardam por procedimentos eletivos, como cirurgias gerais, ortopédicas e urológicas. “Além destas temos mais 3 mil pessoas na fila de espera ainda para fazer um procedimento, mas com o cadastro desatualizado fica difícil o contato. Precisamos localizar esse grande público que ainda temos para saber se realmente a pessoa precisa fazer esta cirurgia, se ele já não realizou em outro serviço ou infelizmente acabou falecendo na fila. E a gente tem tido um problema muito sério de conseguir achar os pacientes que, às vezes teve o cadastro desatualizado, e que esperaram muito tempo nessa fila, em torno de quatro anos, por exemplo, e acabaram mudando de celular ou de endereço e a gente não tem conseguido localizar”, relatou Muniz.

O diretor explicou ainda que foi solicitado apoio da 10ª Regional de Saúde para entrar em contato com as secretarias municipais de saúde para fazerem uma busca ativa desses pacientes, mas mesmo assim a dificuldade continuou para manter o fluxo cirúrgico que estava ocorrendo no início do contrato. “Estamos fazendo um apelo para que a população em geral procure o serviço e faça essa atualização”, esclareceu.

Além disso, Muniz reforçou ainda que é importante localizar esses pacientes, já que existe um contrato a ser cumprido em torno de 12 meses para zerar a fila que estava reprimida no hospital, só que se não conseguirem localizar os pacientes, infelizmente vão continuar esperando.