Chikungunya: Cascavel tem 57 casos e doença começa a se espalhar na cidade

Cascavel - Pela primeira vez na história de Cascavel, o número de casos de chikungunya ultrapassou o de casos de dengue e um novo alerta foi emitido pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). O boletim publicado nesta quinta-feira (19) confirmou mais 43casos da doença, totalizando 57 ao todo, sendo 51 deles na Região Norte da cidade, principalmente no Brasmadeira que tem 43 casos, Interlagos cinco casos, Morumbi dois, um no Floresta e um no Periollo.

Além desses, os casos começaram a ser confirmados em outros bairros, o que significa que a doença já está presente em outras localidades. O boletim apontou casos confirmados no Recanto Tropical, Guarujá, Universitário e no Cascavel Velho. No caso da dengue, a cidade tem 30 casos confirmados neste ano epidemiológico que começou em julho e vai até julho do ano que vem – mas vem de uma epidemia da doença no ano anterior que totalizou com mais de 32 mil casos e 58 óbitos.

Aumento de casos na cidade

Para o secretário municipal de saúde de Cascavel, Miroslau Bailak, este aumento repentino é muito preocupante, deixando a cidade como a pior em número de casos de todo o Estado. “No ano epidemiológico passado todo tivemos 13 casos de chikungunya e agora temos muito mais do que isso, é um surto da doença que identificamos que está mais localizado na Região Norte da cidade”, descreveu.

Bailak alertou que desta forma a cidade pode ter uma nova epidemia do mosquito, caso a população não ajude a fazer a sua parte. O tempo de chuva e calor é ainda mais prejudicial, já que ajuda a proliferar o mosquito aedes aegypti, transmissor da doença. “Não podemos permitir criadouros do mosquito, temos que fazer a nossa parte, já que a chikungunya é terrível, com dores tão fortes que podem deixar a pessoa incapacitada de executar a sua higiene pessoal”, falou.

Ele lembrou que tem um carro na cidade que foi encaminhado pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) para passar o fumacê, mas que, além disso, já foi solicitado mais quatro carros que devem chegar nos próximos dias e passar o veneno em pelo menos um terço da cidade, e reforçando os ciclos que devem totalizar seis em cada localidade.