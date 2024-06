Centro médico em fase final de construção será hub de saúde com tratamentos inéditos em Cascavel

Hub é um lugar que agrega vários produtos ou serviços ao mesmo tempo, ou seja, é onde você encontra a solução para seu problema ou necessidade, mesmo que exija diferentes tipos de serviço e especialidades.

Essa é a essência do Dom Medical Center, o mais novo empreendimento de saúde de Cascavel, com proposta inspirada em renomados centros médicos do mundo. Um centro integrado de saúde com padrão internacional, que reúne diversas especialidades e serviços como exames, centro diagnóstico e centro cirúrgico em um mesmo espaço. Também existem espaços disponíveis para instalação de cafés, ótica, farmácia, laboratório e loja de equipamentos médicos.

A obra está em fase final, com entrega prevista para os próximos meses. A estrutura física tem encantado investidores e profissionais. “O projeto está sendo finalizado, a membrana ecológica que gera conforto térmico e acústico está sendo instalada, assim já se consegue ter uma ideia de como será a fachada do empreendimento e os clientes têm realmente se surpreendido. Nas últimas vendas, nós levamos os clientes até a obra, realizamos um tour, passando pelo rooftop, healing garden e hall de entrada e todos eles se surpreenderam e fecharam o negócio. Então, a expectativa é grande para a entrega”, afirma o gerente comercial da construtora e incorporadora Wust & Casarotto, Davis Dutra.

Tratamentos inéditos

A inovação vai além da estrutura física e do modelo de negócio e também está nos tratamentos oferecidos pelos especialistas que já garantiram os espaços no empreendimento. “O Dom vai trazer um novo momento para a área da saúde de Cascavel e região. Teremos, por exemplo, a clínica do Dr. Namir Cavalli, especializada em dor pélvica e endometriose profunda. É uma das únicas no mundo, tem só em São Paulo e no Canadá. Também teremos a GastroDom, uma clínica especializada na saúde digestiva, o Instituto de Cirurgia Vascular Rui Almeida, com médicos renomados, teremos a Neo, especializada em otorrinolaringologia, a Clínica de Oftalmologia H Visão, cirurgia plástica, ginecologia, clínicos gerais, clínica de transplante capilar, que tem uma proposta bem inovadora, entre outras que estarão se estabelecendo em breve. Certamente será um grande polo da saúde privada na cidade”, garante.

O melhor serviço na melhor estrutura

Diante da imponência do projeto, os especialistas que apostaram no Dom também preparam projetos ousados, a fim de garantir que o serviço prestado seja tão excelente quanto o empreendimento onde estará instalado. Um dos exemplos é a GastroDom, clínica que é fruto da união de médicos experientes e jovens da cidade, que preparam um espaço para oferecer o melhor atendimento técnico e humano. “A GastroDom será focada no atendimento completo na prevenção, promoção e tratamento do aparelho digestivo. Vamos receber nossos pacientes em um ambiente belo, moderno, com toda segurança e estrutura. Vamos oferecer um atendimento humanizado, de rigor técnico, com as técnicas mais consagradas, assim como as mais modernas e atuais, resultado da união de profissionais altamente capacitados na área. A GastroDom contará com 8 consultórios, equipe multidisciplinar e completa estrutura para exames nas patologias do aparelho digestivo. Um local completo, em um hub de saúde completo”, garante o médico coloproctologista, André Westphalen.

Crédito: Divulgação