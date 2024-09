Casos de covid sobem e governo deixa 8 milhões de vacinas vencerem

Os casos de covid-19 voltaram a crescer no país na última semana epidemiológica, de 2 a 6 de setembro de 2024. Segundo dados do Ministério da Saúde, faltam vacinas para combater o vírus. A má-gestão dos imunizantes deixou 8 milhões de doses contra o coronavírus perderem a validade. Além disso, 6 em cada 10 cidades do país enfrentam falta de vacinas básicas, segundo a CNM (Confederação Nacional de Municípios).

O governo federal desperdiçou ao menos R$ 260 milhões com a compra de vacinas Coronavac no final de setembro de 2023. Isso porque o imunizante já não estava atualizado para as variantes da covid-19. A compra, que envolveu 10 milhões de doses, resultou em mais de 8 milhões de unidades vencidas ou próximas do vencimento. Os dados, obtidos via Lei de Acesso à Informação pela Folha de S. Paulo, revelam que só 260 mil doses foram aplicadas desde outubro de 2022.

O processo de aquisição da Coronavac, que começou em fevereiro de 2023, enfrentou diversos atrasos. A vacina foi comprada para a campanha de multivacinação infantil, mas as doses chegaram em outubro, meses depois do previsto. A combinação de falta de vacinas com a alta no número de casos tende a resultar no aumento de mortes por covid. Os números do Ministério da Saúde já começam a registrar o crescimento, ainda que pequeno, nas últimas semanas.

Outras vacinas em falta

Faltam vacinas em 6 de cada 10 municípios, segundo pesquisa da CMN feita de 2 a 11 de setembro em 2.415 cidades. A vacina contra Varicela foi a de maior predominância, não chegando a 1.210 municípios. A vacina para proteger as crianças contra o vírus da covid-19 é a segunda mais em falta. Não há o imunizante em 770 municípios, com uma média de 30 dias de atraso.

A vacina Meningocócica C está em falta em 546 municípios, com uma média de 90 dias de atraso. Também foram apontadas como em falta: a Tetraviral, que combate o sarampo, a caxumba, varicela e a rubéola, em 447 municípios; a Hepatite A, em 307 Municípios; e a DTP, que combate a difteria, tétano e coqueluche, em 288 Municípios.

A CNM explicou que o Ministério da Saúde é o responsável por fazer a aquisição e a distribuição de todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação aos Municípios. Completou afirmando a responsabilidade dos Estados em prover seringas e agulhas para que os entes locais possam realizar a vacinação na população. “É importante lembrar que a vacinação foi um dos eixos do desfile de 7 de setembro deste ano. Apesar disso, o que verificamos, infelizmente, foi a falta de imunizantes essenciais há mais de 30 dias na maioria das cidades pesquisadas e ainda o risco de retorno de doenças graves, como a paralisia infantil”, destaca o o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.

Ministério da Saúde

Em nota, o Ministério da Saúde informou que o PNI (Programa Nacional de imunizações), em 2023, contratou do Instituto Butantan 10 milhões de doses da vacina monovalente Coronavac, imunizante permitido pela Anvisa para esse púbico, que já representava uma proporção relevante de casos, hospitalizações e mortes por covid-19. “O quantitativo levou em consideração a estimativa para completar o esquema vacinal (três doses) de crianças de 3 a 11 anos. A desinformação, especialmente relacionada à vacina contra covid-19, representou um grande fator para que muitos pais e responsáveis não tenham levado seus filhos para receberem a vacina, o que resultou em uma baixa procura pelas doses adquiridas.”

Sobre os dados da pesquisa da CNM, o Ministério da Saúde afirmou que mantém envios regulares de vacinas aos Estados, que são responsáveis por abastecer os municípios.

Segundo a nota, foram distribuídas 65,9 milhões de doses das 10 principais vacinas citadas pelo Levantamento, incluindo a de covid-19, com 22,9 milhões de doses aplicadas até o momento.

Cascavel recebe doses de vacina tetraviral

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Cascavel recebeu 2 mil doses de vacina tetraviral, que corresponde à imunização contra o sarampo, rubéola, caxumba e a varicela e já fará a vacinação das crianças a partir desta quarta-feira (18), em todas as 47 unidades de saúde. A tetraviral é uma proteção contra sarampo, rubéola, caxumba e varicela combinadas e os pais que estavam aguardando a chegada podem imunizar os filhos.

De acordo com a Sesau a orientação é levar as crianças de 15 meses e 4 anos para a vacinação, sempre a partir das 8h até 15 minutos antes do fechamento da unidade. Vale lembrar que a vacinação é totalmente gratuita e um direito das crianças, uma vez que é para proteção contra as doenças. A tetraviral protege contra a varicela, vacina estava em falta desde fevereiro em Cascavel.