Casos de chikungunya passam de 1,5 mil e plano de contingência é aprovado

Cascavel - A quantidade de casos de chikungunya cresce a cada semana assim como a preocupação dos órgãos de saúde que trabalham diariamente para combater a proliferação do mosquito, já que a cidade está em surto da doença desde dezembro do ano passado. O clima mais ameno, que chega com o outono, tem a tendência de reduzir o número de casos, já que com as temperaturas mais baixas o mosquito tende a circular menos, e dessa forma, menos pessoas acabam sendo infectadas.

Mesmo assim, o número de casos aumenta a cada semana e no boletim divulgado nesta segunda-feira (5), mais 207 casos de chikungunya foram confirmados, passando de 1346 para 1553 pacientes infectados desde o começo deste ano, no novo calendário epidemiológico. Casos de dengue também subiram passando de 112 para 114 casos confirmados, lembrando que a cidade está com risco médio da doença, com 2,9% de índice de infestação, apontado no último LiraA (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti).

No caso de chikungunya, a maioria dos casos continua concentrada na Região Norte da cidade. Pelo boletim divulgado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) são 318 casos no Interlagos, 254 no Brasmadeira, 179 no Periolo, 172 no Morumbi, 171 no Floresta 149 no Brasília e o restante espalhados em mais 27 bairros e até na zona rural da cidade.

Tratamento

Para a Sesau, é importante que quem tiver sintomas procure o quanto antes uma unidade de saúde para iniciar o tratamento contra a doença. A chikungunya é uma doença em que os sintomas são parecidos com a dengue, como febre, dor no corpo, dor de cabeça e vômitos, mas a diferença é que no caso desta doença, a dor articular é intensa, que pode se tornar crônica por um período longo, que pode trazer consequências graves à vítima da doença.

Plano de Contingência

Outra novidade é que o Conselho Municipal de Saúde publicou no Diário Oficial do Município um Plano de Contingência de Arboviroses. De acordo com o presidente do Conselho, Elton Munchen, foi atualizada a norma 75/2019, onde incluiu todos os profissionais da enfermagem também no trabalho de combate aos vetores, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde e conforme a deliberação do próprio conselho.