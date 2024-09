Cascavel terá centro médico de padrão internacional em outubro

O empreendimento imponente que se destaca em meio à paisagem da região central de Cascavel e representa um marco no setor da saúde para a cidade e região, já tem data de entrega.

O Dom Medical Center é um complexo médico de padrão internacional que reúne diversas especialidades e serviços como exames, centro diagnóstico e centro cirúrgico em um mesmo espaço; e deve ser finalizado nos próximos meses. “Estamos na reta final da construção, no início do mês de outubro o Dom Medical Center será entregue aos proprietários dos espaços. Todas as áreas comuns estarão concluídas e a partir de então podem começar as obras nos consultórios e espaços comerciais”, afirma o gerente comercial da construtora e incorporadora Wust & Casarotto, Davis Dutra.

Guiado pela inovação

A essência do empreendimento é a inovação, que permeia tanto o modelo de negócio quanto a estrutura física, planejada e elaborada com foco na sustentabilidade e funcionalidade, visando mais qualidade de vida para os profissionais e experiências inéditas e mais seguras para pacientes.

Além da estrutura estar em conformidade com a RDC 50 da ANVISA, normas que os estabelecimentos precisam seguir para assegurar a saúde e a segurança de todos, os profissionais terão à sua disposição o Rooftop, um ambiente agradável, onde será possível relaxar e também realizar atividades profissionais sem precisar ocupar o ambiente da sua clínica ou consultório.

Já os pacientes terão um Jardim de Cura, espaço projetado e executado por especialistas e que, além de proporcionar relaxamento e contemplação, também traz benefícios terapêuticos comprovados cientificamente.

Frentes de trabalho

O empreendimento já está na fase final de acabamento. Equipes se dividem em diversas frentes de trabalho para concluir as últimas etapas no prazo previsto. “Estamos realizando, em paralelo, a execução de porcelanato no primeiro pavimento e execução de assentamento de mármore hall de entrada. Bem como a execução de forro de gesso nos pavimentos e pintura nas garagens”, explica a engenheira civil, Isabela Tombini.

Na parte externa os trabalhos estão distribuídos na instalação de piso no Jardim de Cura, piso drenante nas calçadas do prédio e execução de ACM na fachada da frente.

Crédito: Divulgação/Assessoria