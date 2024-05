Campanha de vacinação contra pólio começa na segunda-feira (27) em Cascavel

Atenção, pais, está na hora de levar as crianças para tomar as gotinhas que salvam vidas. A Secretaria de Saúde de Cascavel inicia a Campanha Nacional de Vacinação Contra Poliomielite nesta segunda-feira (27), em todas as 47 unidades de saúde do Município. A imunização é para crianças menores de 5 anos. A imunização ocorre de segunda a sexta-feira.

Ao todo, são 23.990 pequenos cascavelenses que formam o público-alvo da dose. A meta é vacinar 95% das crianças. O atendimento nas unidades começa a partir das 8h e segue até 15 minutos antes do fechamento de cada local.

A vacina é a única forma de prevenção contra a paralisia infantil, doença que pode deixar grandes sequelas e até levar uma criança à morte. Por isso, programe-se e leve os pequenos para receberem o imunizante. A dose é gratuita em toda a rede pública de saúde e é um direito das crianças.

A campanha segue até o dia 14 de junho e o Dia D está previsto para o sábado, 8 de junho. A iniciativa visa conter o risco de reintrodução do vírus, alcançar alta cobertura vacinal e manter o Brasil livre da doença.

DOSES INJETÁVEIS

Vale destacar que também está acontecendo a vacinação das crianças de dois meses a 1 ano contra pólio, para o esquema primário de proteção previsto no Calendário Nacional de Vacinação. As doses são injetáveis e seguem disponíveis nas unidades de saúde.

