Boletim semanal da dengue confirma 278 novos casos da doença no Paraná

REALIZAÇÃO DE UM SONHO

Centro de Cirurgias Eletivas do HUOP iniciará atendimentos na segunda-feira

O Centro de Cirurgias Eletivas do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) iniciará os atendimentos na próxima segunda-feira (9). O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (4) durante entrevista coletiva do diretor-geral do hospital, Rafael Muniz, que explicou que as triagens foram iniciadas na semana passada e cerca de 90 pacientes já passaram […]