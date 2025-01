Atendimento do Banco de Leite do HUOP cresce 66%

Cascavel - O Banco de Leite do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) atende a demanda de 25 municípios que integram a 10ª Regional de Saúde. O ano passado foi marcado pelo atendimento intenso, especialmente no que diz respeito à necessidade de apoio à amamentação, com alta de 66% em relação a 2023 – foram 500 atendimentos por mês em 2024 e 300 no ano anterior.

Na maioria dos casos, esses atendimentos são voltados para mães que precisam de orientações para amamentar ou que tiveram mastite, uma infecção dolorosa que pode acontecer nos primeiros meses de amamentação.

Em 2024, segundo Anelise Vieczorek, enfermeira responsável pelo Banco de Leite do HUOP, 1.069 mães fizeram doação de leite, mantendo a mesma média de 2023 que foi de 300 litros por mês.

“As mães que possuem excesso de leite podem realizar a doação sem prejudicar a amamentação de seus filhos. É um ato de solidariedade que ajuda a alimentar e salvar a vida de muitos bebês”.

Ela ressalta que a divulgação do trabalho realizado no Banco de Leite é fundamental para garantir a continuidade das doações. “O trabalho que a mídia faz ao divulgar o Banco de Leite do HUOP nos ajuda muito a aumentar as doações a cada ano”, ressaltou Anelise.