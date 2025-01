Anomalias Crânio Faciais: HUOP realizou mais de 27 mil procedimentos em 2024

Cascavel - O Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Crânio Faciais (Ceapac) do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) realizou, ao longo de 2024, 27,5 mil procedimentos ambulatórias nas diferentes especialidades da alta complexidade em fissuras labiopalatinas, um crescimento de 15% em relação a 2023, onde foram registrados 24 mil procedimentos.

Todo atendimento é feito pelo SUS e abrange cidades de cinco Regionais de Saúde. Inaugurado em 2013, o Ceapac recebe, em média, de cinco a oito pacientes novos por semana, com idades bastante variadas entre recém-nascidos e adultos.

Fissuras labiopalatais

A unidade possui o atendimento de alta complexidade em fissuras labiopalatais, que é um desenvolvimento incompleto na região do lábio ou no palato (céu da boca). Essa má-formação acontece ainda no período gestacional e geralmente é descoberto durante ele. O tratamento existe, mas é bastante longo e deve começar assim que o bebê nascer.

Para a coordenadora do CEAPAC, Mariangela Baltazar, os resultados obtidos pelo serviço têm sido muito satisfatórios nas reabilitações funcionais, de crescimento e estéticos dos pacientes. “As cirurgias primárias têm possibilitado aos pacientes, segurança e engajamento na continuidade e dedicação das famílias para o bom termo. Este amadurecimento do serviço nos possibilitou olhar para novos horizontes da inovação e incorporação tecnológica, colocando o CEAPAC num patamar de crescimento contínuo”, diz.