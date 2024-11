Ambulâncias: Um ano após denúncias, Saúde fará licitação de R$ 8,5 mi

Um dia após a reunião, o próprio prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos , foi pessoalmente ao Parque de Máquinas para verificar a situação dos veículos . Ele e prometeu resolver o quanto antes a situação, alegando inclusive problema de “gerência”. O secretário de Saúde, Miroslau Bailak, chegou a admitir que “poderia ter ocorrido um erro de gestão” . Mas, disse que seguiu as determinações que foram dadas pelo setor da Gestão de Frota do Município, já que quando algum veículo apresenta problema mecânico, é este setor que decide se elas podem rodar ou dão o encaminhamento para o conserto.

Cascavel – A situação precária de muitas ambulâncias da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) veio à tona no começo de outubro do ano passado, após denúncias de pacientes . Elas motivaram reunião com um grupo de vereadores que, na época, foram informados que das 19 ambulâncias, 13 estavam paradas. Nove delas por condições precárias dos pneus. Por várias semanas a frota de atendimento municipal teve prejuízos até que houvessem os consertos.

Segundo Bailak, esta é a segunda tentativa para a compra dos veículos, já que a primeira deu deserta, por causa de valores que estavam desajustados. Houve correção para este novo processo. Depois que a licitação estiver encerrada e sair o empenho, as empresas terão 120 dias para entregar os novos veículos. Além disso, a Sesau deve receber nas próximas semanas mais três novas ambulâncias, totalizando 21 veículos para o começo do ano.

“Essa compra vai amenizar aquela situação que a gente viveu no ano passado que era a falta de ambulâncias e ou veículos sucateados, já que vem repor estes veículos que têm muitos anos de uso”, explicou. Ele reforçou ainda que as ambulâncias precisam de manutenção periódica e as mais antigas precisam de uma manutenção maior. Os veículos vão reforçar também o transporte social, que é o transporte de pacientes para a realização de exames e fisioterapia.

35 veículos

O processo licitatório está marcado para o dia 5 de dezembro, a partir das 9h, no Setor de Licitações do Município. Ao todo, serão adquiridos 35 veículos – 18 ambulâncias, três utilitários para as unidades do interior de Rio do Salto, Espigão Azul e para o Programa Municipal de Imunização, além de quatro veículos modelo SUV para a Vigilância Ambiental, uma caminhonete para o setor de endemias, oito veículos leves tipo Sedan e uma van com pelo menos 16 lugares – estas para a Sesau como um todo.