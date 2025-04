322 mil vacinas contra a gripe foram aplicadas no Paraná; Sesa reforça importância da dose

Paraná - Um novo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) mostra que até esta terça-feira (22) foram aplicadas 322.008 doses de vacina contra a gripe. Este ano, o Paraná iniciou a Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza de forma antecipada, em 1º de abril. No restante do Brasil, a campanha começou no dia 7.

O público-alvo da vacinação no Paraná abrange 4.931.410 pessoas. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é atingir ao menos 90% de cada um dos grupos prioritários, que incluem crianças, gestantes e idosos. Até o momento, o Estado já recebeu 2.968.000 doses e distribuiu mais de 2 milhões para os 399 municípios – o restante será enviado nos próximos dias.

Em 2024 o Paraná alcançou uma cobertura vacinal de 58,93% entre os grupos prioritários e de 75,01% entre as populações indígenas que vivem em suas terras, ocupando a quarta posição no ranking de estados com maior número absoluto de doses aplicadas, totalizando 3.447.319 vacinas. À frente ficaram Rio de Janeiro (3.926.506 doses), Minas Gerais (6.422.449 doses) e São Paulo (13.075.736 doses).

“Quero pedir a todos para que continuemos firmes na vacinação. Já foram quase 330 mil doses de vacina contra a gripe administradas. É a hora da gente dar mais velocidade, porque temos que chegar na época do frio com um grande contingente de paranaenses vacinados e, com isso, diminuir o número de pessoas que vão procurar os serviços de saúde, seja na porta da UPA ou do pronto-socorro de um hospital”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Reforço

Ainda este mês, a Sesa definiu em conjunto com os municípios que o Dia D de Multivacinação será em 10 de maio, com foco nas vacinas contra a gripe, Covid-19 e febre amarela, além das demais vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunizações.