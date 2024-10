Invasões: Agricultores cobram ação do STF para que forças policiais possam atuar no Oeste

Viralizou o vídeo em que o agricultor Paulo Vanin teve o vidro do trator em que usava para realizar o plantio de uma área, estilhaçado por uma flecha lançada por invasores de um área em Cachimbeiro, pertencente a Guaíra, no Oeste do Paraná.

O novo confronto registrado na quinta-feira (17) resultou em pelos menos quatro feridos (dois de cada lado). A polícia foi chamada e ao chegar, os invasores já tinham’ deixado o local. Nesta quarta-feira (23), uma comissão se reunirá com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para cobrar uma solução definitiva para o problema. O clima ainda é de tensão em Guaíra e em Terra Roxa. Novos confrontos não estão descartados.

Encontro busca solução

Na sexta-feira (18), uma comissão da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), presidida pelo deputado federal Pedro Lupion, se reuniu com a ex-ministra da Agricultura, senadora Tereza Cristina, além de representantes da FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná); Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul), CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), sindicatos rurais de Terra Roxa e Guaíra e equipe jurídica da FPA, para buscar uma solução para a escalada da violência naquela região.

“Gera indignação a falta de capacidade de o governo federal garantir segurança aos nossos produtores”, enfatiza Lupion. “Além de medidas cautelares, liminares, estamos adotando novas medidas junto ao STF, com mais um pedido de autorização para que a jurisdição sobre o assunto deixe a esfera federal e passe a ser gerida pelos governos estaduais do Paraná e do Mato Grosso do Sul, para que assim, possa se fazer cumprir as tão aguardadas reintegrações de posses nas áreas invadidas”, reivindica Lupion.

Tensão

Para o presidente da FPA, “não é possível que um bando de paraguaios atravesse a fronteira, entre no Brasil, se diga indígena brasileiro e faça baderna na terra de agricultores brasileiros”. Segundo ele, o clima de tensão não se restringe apenas ao campo em Guaíra. Na cidade, há uma invasão localizada no bairro Eletrosul, que inclusive, já teve uma situação de confronto registrada dias atrás.

Para as autoridades, só a Polícia Militar dos estados pode colocar ponto final nesse problema. “Falamos com Ratinho [governador do Paraná] e ele se colocou à disposição. Nesta quarta-feira, estaremos em Brasília para uma conversa com o ministro Gilmar Mendes em busca de uma solução definitiva e para que os produtores possam de fato realizar o plantio”, alerta Pedro Lupion.