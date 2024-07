Comitiva mineira vem conhecer o ecossistema de inovação do Oeste

Uma comitiva de Minas Gerais esteve na região recentemente com a finalidade de conhecer e entender o funcionamento do ecossistema de inovação do Oeste do Paraná. o Iguassu Valley. O parque tecnológico do Show Rural Coopavel e o Espaço Impulso, hub de inovação para o agro constituído em parceria com o Itaipu Parquetec, foram dois dos lugares visitados pelos 16 integrantes da caravana.

A recepção foi feita pelo presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, que falou sobre a força do agronegócio brasileiro, do papel das cooperativas na agregação de valor às matérias-primas extraídas do campo e da importância da inovação para os agropecuaristas produzir mais, com menos custos e atentos aos conceitos da sustentabilidade. Ele citou também o Brasil como o país mais conectado às questões ambientais do planeta, com 60% do seu território preservado.

O Show Rural Coopavel, um dos três maiores eventos técnicos do planeta em transmissão de inovações para o campo, consolidou-se como uma universidade que integra novidades e conhecimentos técnicos ao cotidiano dos produtores. “Aqui, o visitante conhece a tecnologia, aprende como ela funciona e a implanta em sua propriedade, melhorando performance e otimizando resultados”, conforme Dilvo. A mesma lógica funciona com o Show Rural de Inverno, que de 27 a 29 de agosto, chega à sua quinta edição, afirmou ele.

Inovações

O gerente de Tecnologia da Informação, Rogério Aver, falou sobre ações e avanços tecnológicos agregados à cooperativa ao longo dos anos e do diálogo que levou, em parceria com o Itaipu Parquetec, à implantação do Espaço Impulso, um hub de inovação para o agro que funciona 365 dias por anos. Detalhes sobre o ambiente foram repassados pelo coordenador de Inovação Kleberson Angelossi. Ele explicou sobre atividades realizadas no local, como meetups, mentorias e workshops, e da atuação de startups residentes. O Espaço Impulso tem inúmeros parceiros, como empresas do agro, universidades e entidades.

O grupo de Minas Gerais conheceu outras estruturas de atores ligados ao ecossistema de inovação do Oeste, premiado nacionalmente. Eles também puderam tirar dúvidas e conhecer mais das principais atividades econômicas da região. As entidades mineiras representadas pela comitiva foram: Sebrae MG, Universidade Federal de Itajubá, Universidade Federal de Alfenas, Núcleo de Empreendedorismo de Pouso Alegre, Instituto Federal do Sul de Minas, Incubadora Municipal de Empresas, Instituto Nacional de Telecomunicações, Instituto Cesullab de Ciência, Tecnologia e Inovação e Furnas Centrais Elétricas S.A.

Fonte: Assessoria