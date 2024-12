Baixo consumo, escalas de abate espremidas e o dólar impedem arroba do boi de chegar a R$ 400

Cascavel – Com a arroba do boi apresentando uma evolução nos últimos meses, especialistas se arriscavam a dizer que até o fim deste ano, o preço chegaria a R$ 400. Entretanto, o cenário sofreu algumas mudanças de uns meses para cá. Em entrevista concedida à equipe de reportagem do Jornal O Paraná, durante reunião na Sociedade Rural do Oeste do Paraná, o presidente da Padrão Beef, agropecuarista Lindonez Rizzotto foi categórico ao ser questionado sobre esse possibilidade. “Não vai chegar”.

Em novembro, a arroba apresentou uma alta acumulativa de 10,47%. Agora, iniciou o último mês do ano em queda. Essa é a informação divulgada ontem pelo Boletim de Conjuntura Agropecuária, elaborado por técnicos do DERAL (Departamento de Economia Rural). O departamento é ligado à SEAB (Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento).

Hoje, a arroba do boi está cotada a R$ 340. Lindonez Rizzotto aponta os fatores responsáveis por segurar esse avanço da arroba. No começo do ano, a arroba do boi estava cotada a R$ 220 no mercado commodities e R$ 240 no Premium.

Além disso, no entendimento de Lindonez, os principais fatores que afastam qualquer possibilidade de a arroba atingir R$ 400 são: baixo consumo da carne bovina. Isto por conta da elevação dos preços nas gôndolas refrigeradas dos supermercados. As escalas de abate reprimidas nos frigoríficos e o impacto provocado pela alta do dólar. O cenário tende a permanecer estável para os próximos dias.