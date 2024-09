Após conflito, Força Nacional reforça efetivo em área invadida

Terra Roxa – O clima ainda é de tensão na Fazenda Brilhante, em Terra Roxa. Na sexta-feira, um grupo de invasores investiu contra policiais da Força Nacional, fazendo-os recuar. Informações apuradas dão conta de que a polícia foi chamada para conter o avanço dos invasores, que a cada dia tentam ampliar a ocupação no local.

Os policiais da Força Nacional tentaram dialogar com os invasores, na tentativa de uma retirada pacífica. Entretanto, não foi bem isso que aconteceu, como mostraram as imagens que viralizaram. Armados com flechas e estilingues, os invasores que se dizem índios fizeram os policiais recuarem. Tiros foram dados para o alto na tentativa de intimidar os invasores, mas sem efeito. Na imagem, um dos policiais chega a correr para não ser atingido pelas flechas.

Na confusão, um dos invasores conseguiu desarmar um dos policiais, empreendendo fuga em meio à mata de posse de um fuzil. Duas viaturas que ali estavam também deixaram o local da confusão em alta velocidade.

A Polícia Federal precisou intervir. No fim da tarde de sexta-feira, se deslocou até o local da invasão e conseguir chegar a um acordo para que a arma fosse devolvida.

Em contato com um dos produtores rurais daquela região, a equipe de reportagem do Jornal O Paraná apurou que o cenário ainda é de tensão naquela região. Pelo que se sabe, diante dos fatos, a Força Nacional reforçou o policiamento nos arredores da Fazenda Brilhante, com mais uma viatura e policiais.

Área da Eletrosul

Um grupo de brasileiros que ocupava a área da Eletrosul, em Guaíra, decidiu deixar o local, depois de uma ação judicial de reintegração de posse. Em contrapartida, o local continua abrigando invasores que se dizem índios procedentes do Paraguai.

Há poucos dias, um conflito foi registrado no local, envolvendo invasores e moradores daquela região. Na ocasião, informações repassadas pela Polícia Federal eram de que o confronto deixou feridos. Indignados com a presença dos invasores, os moradores do próprio bairro Eletrosul decidiram expulsar os invasores do local, ocasionando o embate. Na oportunidade, representantes da etnia ava-guarani afirmaram que sete pessoas ficaram feridas (três mulheres, três adolescentes e um homem).

As Forças de Segurança foram acionadas e conseguiram controlar os ânimos na área. Por meio de nota, o Governo do Paraná lamentou a “escalada de violência que vem acontecendo na região”, e disse que desde o início do conflito, a Secretaria de Estado da Segurança Pública reforçou o policiamento com equipes especializadas do Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão de Polícia Militar da Fronteira e patrulhamento aéreo.